Klassikatähed 2018, 4/7: Raamist välja (ETV 2018)

"Klassikatähtede" neljandas saates pannakse proovile noorte talentide võime teha koostööd teise kunstivaldkonna esindajatega. Olgu nendeks siis tantsijad, näitlejad, akrobaadid või valguskunstnikud. Näeme, kuidas see sujub ja kas partnerite koostöös sünnib uudne muusikateos? Lisaks tuleb võistlejatel puhuda uus helivaim sisse filmiklassika tummadele stseenidele. Võistlejaid hindab žürii eesotsas Muusika- ja Teatriakadeemia rektori pianist Ivari Iljaga ja ooperisolist Juhan Trallaga. Saate režissöörid on Ülle Õun ja Erle Veber, muusikatoimetaja Timo Steiner, produtsent Helen Valkna ning saatejuht Marko Reikop.

