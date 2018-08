Klassika-Eurovisioon 2018: Finaal (Eurovision Young Musicians 2018)

Tänavune Klassika-Eurovisioon Edinburghis on jõudmas särava finaalini. Võistlust alustanud 18. mängijast on eelvoorude põhjal välja valitud kuus parimat, kes täna õhtul astuvad lavale koos BBC Šoti sümfooniaorkestri ja dirigent Thomas Dausgaardiga. Kas nende sekka jõudis ka Eestit esindav löökpillimängija Tanel Novikov? Noorte talentide saatus on asjatundliku žürii kätes - esimeheks tuntud helilooja ja dirigent James MacKillan (Suurbritannia). Õhtu lõpuks selgub, kes pärjatakse Klassika-Eurovisiooni võitja tiitliga. Ülekannete tootjad on BBC Scotland ja BBC Radio3.