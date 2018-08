Klassikatähed 2018, 5/7: Parafraas (ETV 2018)

Kaheksast noorest ja andekast võistlejast on järele jäänud vaid viis. Nüüd on kaalul ei rohkem ega vähem, kui koht finaalis. Esitusele tulevad parafraasid ehk töötlused klassikalisest ja popmuusikast. Proovile pannakse noorte klassikatähtede loovus ja võimekus aimata ära kuulajate soovid ning suutlikkus valida õige algmaterjal, mida tõlgendades sünniks põnev ja originaalne teos. Noorte teekonda läbi võistlussaadete juhib Marko Reikop. Režissöörid Ülle Õun ja Erle Veber, muusikatoimetaja Timo Steiner ning produtsent Helen Valkna.

