Klassikatähed 2018, 2/7: Unustamatu meloodia

Teises võistlussaates peavad klassikatähed avama oma lüürilise ja sentimentaalse poole - särama artistina, kelles on sügavust, peenust ning oskust peatada aeg. Kõlavad unustamatud meloodiad. Võistlejate mängu hindab žürii eesotsas pianist Ivari Iljaga. Saate režissöörid on Ülle Õun ja Erle Veber, muusikatoimetaja Timo Steiner, produtsent Helen Valkna ning saatejuht Marko Reikop. Konkurss „Klassikatähed 2018“ sünnib Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kontserdi koostöös.

