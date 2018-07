Klassikatähed 2018 (Foto: Krõõt Tarkmeel)

Klassikatähed 2018, 1/7: Virtuoosne tulevärk

"Klassikatähed" on tagasi, et võluda vaatajaid oma noorusliku sära, ande ja hooga. Eelvoorude kadalipust läbi tulnud kaheksal klassikalise muusika artistil tuleb esitada virtuoospala ja unustamatu meloodia, näidata oma ansamblivõimekust ootamatu partneriga, töödelda klassikat ning poppi. Aga see on vaid väike osa väljakutsetest, mis ootab neid ees televõistluse otsesaadetes. Noorte teekonda läbi kuue võistlussaate juhib Marko Reikop. Lisaks televaatajatele hindab esitusi žürii eesotsas Muusika- ja Teatriakadeemia rektori pianist Ivari Iljaga ja ooperisolist Juhan Trallaga. Saate režissöörid on Ülle Õun ja Erle Veber, muusikatoimetaja Timo Steiner ning produtsent Helen Valkna. Konkurss „Klassikatähed 2018“ sünnib Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kontserdi koostöös.