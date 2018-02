Klassikatähed 2018, 1/6: Virtuoosne tulevärk

"Klassikatähed" on tagasi, et võluda vaatajaid oma noorusliku sära, ande ja hooga. Eelvoorude kadalipust läbi tulnud kaheksal klassikalise muusika artistil tuleb esitada virtuoospala ja unustamatu meloodia, näidata oma ansamblivõimekust ootamatu partneriga, töödelda klassikat ning poppi. Aga see on vaid väike osa väljakutsetest, mis ootab neid ees televõistluse otsesaadetes. Noorte teekonda läbi kuue võistlussaate juhib Marko Reikop.