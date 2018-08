Valmis vallutama. Klassikatäht Tanel-Eiko Novikov

Kuidas saada maailma parimaks muusikuks ja kas see on ka päriselt võimalik? Miks meeldivad Tanelile pingelised esinemised ja enese proovilepanek rohkem kui rahulik elu? Kuidas teha Lasnamäe korter helikindlaks ja panna isegi naabrid harjutustunde nautima? Sellest kõigest räägivad Tanel, tema ema Ingrid, õpetaja Kristjan Mäeots, sõber ja eeskuju, löökpillimängija Heigo Rosin. Saatejuht Marko Reikop, režissöör Erle Veber, toimetaja Anu Välba, produtsent Helen Valkna.

