Ingely Laiv ja pianist Peep Lassmann - Kreisler / Berceuse Romantique

Ingely ootamatu partnerina astus lavale Ingely Peep Lassmann. Koos esitati seade Fritz Kreisleri „Berceuse Romantique’ist“. Pala, mille harjutamiseks oli Ingelyl aega vähem kui nädal ning mille esimene kokkumäng toimus otsesaates televaatajate ja žürii silme all.

Pianist Peep Lassmann on legendaarne Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor, kes pidas seda ametit 25 aastat, andes teatepulga üle Ivari Iljale. Ja muidugi on ta sama legendaarne pianist, kes on kuulus ka oma fenomenaalse noodistlugemis-võimega.