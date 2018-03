Johannes Põlda ja harfimängija Liis Viira - Bach-Gounod / Ave Maria

Liis Viira isikus on kokku saanud helilooja, harfimängija ja improviseerija. See teeb temast aga Eesti ühe põnevama ja mitmekülgsema muusiku. Ja sedagi on täna juba vähe öelda. Liis on asunud ennast täiendama animatsiooni valdkonnas, liikudes muusika ja visuaalkunsti sidumise suunas.