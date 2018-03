Koos Sven-Sanderiga astus lavale trompetist Indrek Vau. Koos esitati Eino Tambergi „Aaria“. Pala, mille harjutamiseks oli Sven-Sanderil aega vähem kui nädal ning mille esimene kokkumäng toimus otsesaates televaatajate ja žürii silme all.

Indrek Vau on Eesti üks silmapaistvamaid trompetimängijaid. Ta on ligi 20 aastat olnud ERSO trompetirühma kontsertmeister, aga ta on ka särav solist ja mitmete Eesti heliloojate uudisteoste esiettekandja ja salvestaja.