Kaspar-Oskar Kramp ja klaveriduo Nataly Sakkos, Toivo Peäske - Mussorgski / Varlaami laul ooperist "Boriss Godunov"

Kaspar-Oskari partneriteks olid klaveriduomaailma superstaarid, legendaarsed Nataly Sakkos ja Toivo Peäske. Koos esitati Varlaami laul Modest Mussorgski ooperist „Boriss Godunov“. Pala, mille harjutamiseks oli Kaspar-Oskaril aega vähem kui nädal ning mille esimene kokkumäng toimus otsesaates televaatajate ja žürii silme all.

Klaveriduo Nataly Sakkos ja Toivo Peäske on Tallinna klaveriduona lavadel juba alates 1975. aastast. Nende repertuaaris on pea kõik olulised neljakäe lood ja Eesti heliloojatelt on nad välja meelitanud ligi 70 teost.