Linda-Anette lavapartneriks oli tšellist Andreas Lend. Koos esitati Edvard Griegi „Ridaudon“ Holbergi süidist. Pala, mille harjutamiseks oli Lindal aega vähem kui nädal ning mille esimene kokkumäng toimus otsesaates televaatajate ja žürii silme all.

Tšellist Andreas Lend, kes on Prezioso-kvarteti ja Eesti Tšelloansambli alustala ja kes on mänginud nii solisti kui ansamblipartneritega nii mitmetes maades ja lavadel, et keegi ei suuda järge pidada.