Kena kevade on kätte jõudnud ja "Kirjandusministeerium" läheb sellele uljalt vastu. Kevade esimeses saates räägime raamatutest ja näitame kirjanikke, laseme Ivo Linnal lugeda Leelo Tungla loomingut ning oleme üldse väga asjalikud. Luuletusega esineb Heli Illipe-Sootak, kes on kenasti öelnud, et „Kevadetunne on alati olemas.“ Kes loeb, see jõuab!