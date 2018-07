Estraadisangarid, 5/8: Evald Vain (Eesti 2017)

Helilooja Evald Vainu laulud kuuluvad Eesti levimuusika klassikasse. Ometi on ta tänase põlvkonna jaoks pea tundmatu nimi. Ent samas peavad paljud asjatundjad tema loodud laulu "Ei kunagi" lausa üheks ilusaimaks ballaadiks läbi aegade. Kuidas see lugu sündis ja mis roll oli selles Evald Vainu abikaasal? "Estraadisangarid" jälgib aastatega unustusehõlma vajunud Evald Vainu armastuslaulu jõudmist taas punktvalgusesse. Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.

