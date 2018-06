Estraadisangarid, 3/8: Valter Ojakäär (Eesti 2017)

Valter Ojakääru rolli on meie estraadimuusika ajaloos võimatu üle hinnata. Tema loomingust on eestlaste südameisse jõudnud kümneid igikestvaid laule. “Õhtu rannal”, “Tihemetsa Tiina” ja “Oma laulu ei leia ma üles”, on kindlasti nende hulgas. Aga lisaks heliloomingule on vahest tähtsamgi papa Valteri roll Eesti muusikaajaloo kirjapanekul ja populariseerimisel! Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.