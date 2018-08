Doksari Estraadisangarid, 8/8: Kustas Kikerpuu ja Uno Naissoo (Eesti 2017)

Eesti tuntud ja tunnustatud hitimeistreid Kustas Kikerpuud ja Uno Naissood ühendas suur armastus džässmuusika vastu ning aastakümnete pikkune panus meie muusikaõpetusse. Kui Naissood peetakse Eesti džässi isaks, siis Kikerpuud võib nimetada Maarjamaa esimeseks muusikaprodutsendiks. Just Kikerpuu loodud „Horoskoop” on olnud üks kõigi aegade vaadatuim telesaade Eestis. Dokumentaalsarja viimane osa jälgib kahe Eesti muusika suurkuju elu ja loometeed läbi igihaljate viiside kuni moodsate arranžeeringuteni välja. Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.

