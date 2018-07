Estraadisangarid, 6/8: Eino Tamberg ja Leo Normet (Eesti 2017)

Nad olid kõrgeltharitud süvamuusikud. Nad lõid sümfooniaid, kooriteoseid, oopereid ja ballete. Aga samas olid nad ka tuntud seltskonnahinged ja naljatilgad, kes osalesid pööraste rollidega Eesti filmiklassikas. Kõige krooniks lõid nad meie kergemuusika ajaloo mõned aegumatumad meloodiad. Need mehed on Eino Tamberg ja Leo Normet. Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.

