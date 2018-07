Estraadisangarid, 7/8: Uno Loop (Eesti 2017)

Uno Loop on läbi aegade olnud Eesti üks armastatuim laulja ja teda on kogu elu saatnud kuvand suurest südametemurdjast. Kuid Loobi muusikuteed ei iseloomusta mitte pelgalt tuhanded kontserdid ja sajad solistina lauldud laulud, vaid ka mõned tema enda poolt kirjutatud muusikapärlid. Loobi 1971. aastal loodud laulu "Kamina ees" peetakse Eesti esimeseks bossa novaks. Jälgime, kuidas vanameistri ammune hitt läbib enneolematu uuenduskuuri ja saab 21. sajandi värvilise kuue! Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.

