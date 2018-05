Asja mõte: Loodus luubi all (ETV 2009)

Loodus on luubi all nii otseselt kui ka kaudselt. Uurime, kuidas aitavad loodusteadused kaasa ümbritseva mõistmisele, miks on loodusloo kogumine olnud nii populaarne ja kuidas on aja jooksul muutunud selle valdkonna muuseumi mõte. Oma liblikakogu tutvustab Teet Ruben. Saatejuht Ivar Leimus, autor Mariann Raisma, režissöör Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel, produtsent Ene-Maris Tali.