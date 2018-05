Eesti lood: Juhtmevaba elu (Eesti 2015)

Mustlaslaagrit meenutava tööplatsi keskele on kerkinud kummalise kuju ja tegumoega struktuure. Kuid ilmad lähevad üha pimedamaks ja külmemaks ning isetehtud päikesepaneelid elektrit enam ei tooda. Film jälgib noorte olelusvõitlust sügisest kevadeni. Kas jalgrattageneraator hakkab tööle ja savisaun peab sooja? Kumb on tugevam, kas noorte ideaalid või Eestimaa talv? Suuremaks küsimuseks on aga, mida annab inimesele see, kui ta juhtme seinast välja tõmbab? Kas jätkusuutlik elu on seda väärt?

Režissöör Peeter Vihma, operaatorid Peeter Vihma ja Janek Karakatš, helioperaatorid Antti Mäss, Indrek Soe ja Dmitry Natalevich, monteerija Jette Keedus, helirežissöör Dmitry Natalevich, produtsent Peeter Vihma. Tootja Deeper Film OÜ.