Loodusepäev Osooniga: Elurikkus

Elurikkuse all mõtleme bioloogilist mitmekesisust, mis kätkeb endas suurt hulka looma- ja taimeliike ning nende elupaiku. Meie keskendume puuseentele, mis väärivad tähelepanu selle poolest, et paljud neist on vääriselupaikade või põlismetsade indikaatorliigid. Suurem osa puuseentest toitub surnud puidust, nii vajavad nad oma eluks puutumata alasid, kus loodus toimetab omasoodu. Teejuhiks loodusfotograaf ja mükoloog Indrek Sell. Autor Kristo Elias, režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.