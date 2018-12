Saade "Vaba aeg" jutustab sellest, kuidas hakatuseks kõik kohvikud ja kinod kinni pandi, et need mõne aja pärast pubide ning videosalongidena taasavada. Viimased pandi varsti omakorda kinni, et need seejärel juba ööklubide ja rahvusrestoranidena avada. Sajandi lõpuks oli võimalusi vaba aja veetmiseks sama palju kui inimesi. Teksti autor Juku-Kalle Raid, teksti loeb Juhan Ulfsak. Režissöör Anne Mäns, produtsent Olavi Paide. Tootja Ruut.