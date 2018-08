Arhiivimaterjalidele tuginev sari, mis esitab tegelikkust ajavahemikus 1985-2005. Saade "Söök ja jook" jutustab sellest, kuidas toit poest otsa sai ja eestlased olid sunnitud paljuräägitud kartulikooredieedile jääma. Siis ajad muutusid. Toitu sai palju ja see oli nii maitsev, et tuli jääda järgmisele dieedile - sedakord kaalu langetama. Teksti autor Juku-Kalle Raid, teksti loeb Juhan Ulfsak. Režissöör Anne Mäns, produtsent Olavi Paide. Tootja Ruut.

