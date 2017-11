Uudishimu tippkeskus, 10/16

Rahvas rändab Eestist välja, aga rändab ka Lasnamäelt Kalamajja ja Toomemäelt Maarjamõisa. Mis see on, mis paneb meid rahutult uusi töö- ja elukohti otsima? Tartu ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru toob välja, et keelepõhised lasteaiad rühmitavad magalarajoonide lapsed juba varakult erineva staatusega klassidesse.