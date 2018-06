Uudishimu tippkeskus, 1/16 (Eesti 2017)

Eesti teadus paistab rahvusvaheliselt silma geenitehnoloogias ja IT-s. Personaalmeditsiin on see koht, kus need kaks teadusvaldkonda kokku saavad ja sünnib nii tippteadus kui ka rakendused meie igapäevaelu tarvis. Geeniteadlased Triin Laisk-Podar ja Kaarel Krjutškov räägivad, kuidas geenitestid aitavad kaasa reproduktiivmeditsiinis ehk viljakusteaduses. Eesti Geenivaramu vanemteadur Lili Milani selgitab oma teadustöö põhjal, kuidas geenid mõjutavad seda, miks samad ravimid erinevatele inimestele erinevalt mõjuvad. Tallinna Tehnikaülikooli teadlane ja arst Peeter Ross aga vaatab, kuidas kõik need eelnevad teadustööd meie e-tervises rakendusse jõuavad. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootja Vesilind OÜ.