Uudishimu tippkeskus, 10/16 (Eesti 2017)

Rahvas rändab Eestist välja, aga rändab ka Lasnamäelt Kalamajja ja Toomemäelt Maarjamõisa. Mis see on, mis paneb meid rahutult uusi töö- ja elukohti otsima? Tartu ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru toob välja, et keelepõhised lasteaiad rühmitavad magalarajoonide lapsed juba varakult erineva staatusega klassidesse. Töörännet uuriv etnoloog Keiu Telve aga teab, miks rännatakse Soome ja miks sealt tagasi tullakse. Inimgeograafia professor Rein Ahas räägib, mis juhtus Tartus, kui suur asutus kolis kesklinnast äärelinna. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootja Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.

