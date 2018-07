Uudishimu tippkeskus, 16/16 (Eesti 2017)

Nõukogude ajal oli Läänemeri väga saastunud ja see teadmine on kandunud üle tänapäeva. Aga kuidas on tegelikult? Kui saastunud on Läänemeri? Millises seisus on see meri praegu? Saates räägivad mereökoloog Jonne Kotta ja ihtüoloog Markus Vetemaa Läänemere uusimmigrantidest ehk võõrliikidest, kes erinevalt saastest võivad selle mere elustikku jäädavalt ohustada. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.