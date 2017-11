Uudishimu tippkeskus, 8/16

Ligikaudu kümnendik töötavatest üle 55-aastastest inimestest teeb tööd, mida nad tegelikult teha ei taha. Nad on ameti lõksus, kuid ei julge enne pensioniikka jõudmist ka tööd vahetada. Nende hulgas on rohkem just kõrgharidusega inimesi.