Uudishimu tippkeskus, 9/16 (Eesti 2017)

Milline on teaduslik hinnang eesti keele tervisele? Millal te viimati keeletehnoloogiaga kokku puutusite? Tõenäoliselt kinos käies või ETVs subtriitritega saadet vaadates. 500-aastane Eesti kirjakeel on praegu paremas vormis kui kunagi varem. Davai, okei ja sotsiaalmeedia lühendid on osa keelest ning keeleteadlaste igapäevatööst. “Uudishimu tippkeskus” näitab keelt ja keeleteadust koos Tartu ülikooli keeletehnoloogia dotsendi Mark Fišeliga, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia seikluskasvatuse lektori Sergei Drõgini, Eesti keele instituudi juhtivteaduri Kristiina Rossi ja zoosemiootiku Timo Maraniga. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.

