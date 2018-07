Uudishimu tippkeskus, 12/16 (Eesti 2017)

70 protsenti kõigist Eestis tekkivatest jäätmetest moodustab põlevkivituhk, mida tekib aastas ligi 7 miljonit tonni. Kuid Eesti põlevkivi on väga hea koostisega ja temast tekkivas tuhas on veel palju seda, millest edasi töödeldes asja võiks saada. Põlevkivitehnoloogiaid uurivad teadlased räägivadki oma mõtetest, kuidas saastast "saia" teha. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.

