Uudishimu tippkeskus 2, 2/32

Mis uss see meie metsa sees on? Kuumi arutelusid teaduse vaatenurgast metsa teemal kajastas “Uudishimu tippkeskus" ka esimesel hooajal, kuid seekord lähme päris metsa sisse ja vaatame hästi lähedalt, kuidas on lood meie metsa tervisega. Selgub, et Eesti laantesse on saabunud hulganisti võõraid parasiite. Miks ja kuidas nad just nüüd innukalt levivad? Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Greete Palmiste, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.