Uudishimu tippkeskus, 7/16 (Eesti 2017)

Eesti on maailmas üks paremaid paiku, kus uurida parasvöötme metsi. Me arvame, et mets saab otsa liigse raiumise tõttu, kuid Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli teadlastel Asko Lõhmusel, Alisa Krasnoval ning Priit Kupperil on selle kohta hoopis teistsugust infot. Saatejuht on Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootja Vesilind OÜ ja Filmit OÜ. Saade valmib Eesti Teadusagentuuri ja TeaMe+ toetusel.