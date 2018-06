Uudishimu tippkeskus, 4/16 (Eesti 2017)

Arvatakse, et aastaks 2025 teenib jagamismajandus tulu enam kui 300 miljardit eurot. Aga mis asi see jagamismajandus õigupoolest on? Eesti teadlased lähenevad sellele teemale nii loomemajanduse, kui ka meediauuringute vaatenurgast. Tallinna Ülikooli meediauurijad Indrek Ibrus ja Ulrike Rohn mõtestavad teemat oma uuringute vaatepunktist. TLÜ loomemajanduse teadur Külliki Tafel-Viia vaatleb jagamismajandust loomemajanduse nurga alt. Teemale annab lisamõõtme diskussandina Swedbank Eesti juht Robert Kitt. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootja Vesilind OÜ.

