Uudishimu tippkeskus, 3/16 (Eesti 2017)

Olete kunagi mõelnud, kuidas me teame, milline nägi Tallinn välja apteeker Melchior Wakenstede ajal? Mida sõid inimesed sadade aastate eest Ida-Virumaal? Või kust jõudsid Eesti aladele esimesed inimesed? Arheoloogid ja arheogeneetikud teavad ja just nendele küsimustele püüavad nad oma teadustöö põhjal vastata. Oma uuringutest räägivad Tartu Ülikooli arheoloogid Ester Oras, Mari Tõrv ja Valter Lang, arheogeneetikud Mait Metspalu ning Lehti Saag. Nende teemadele heidavad diskussandi pilgu muinsuskaitse inspektor Nele Kangert ja Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresen. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootja Vesilind OÜ.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel