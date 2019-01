Uudishimu tippkeskus 2, 1/32

Mis on ühist Facebookil, rakkudel ja nutiabilisel Siril? Närvivõrgud seostuvad tavalisel inimesel ikka inimkehaga. Arvutiteadlasel seostuvad need hoopis viimase aja kuumima uurimissuuna: tehislike närvivõrkudega. Seda tehnoloogiat kasutab maailma suurim pildipank Facebook või nutitelefonis suhtlev nutiabiline Siri. Aga niisamuti saab seda tehnoloogiat kasutada meditsiinis, näiteks rakkudest ehk bioloogilistest andmetest info saamisel. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Greete Palmiste, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.

