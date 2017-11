Uudishimu tippkeskus, 9/16

Milline on teaduslik hinnang eesti keele tervisele? Millal te viimati keeletehnoloogiaga kokku puutusite? Tõenäoliselt kinos käies või ETVs subtriitritega saadet vaadates. 500-aastane Eesti kirjakeel on praegu paremas vormis kui kunagi varem. Davai, okei ja sotsiaalmeedia lühendid on osa keelest ning keeleteadlaste igapäevatööst.