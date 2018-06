Uudishimu tippkeskus, 2/16 (Eesti 2017)

On teaduslikult tõestatud, et nutikalt ehitatud majas elades kulub vähem raha. Kuidas ehitada soojapidavat maja ning kuidas renoveerida üht vana ühiselamut liginullenergiahooneks ja kuidas sellest kõigest saab teadus, selgitavad Tallinna Tehnikaülikooli teadlased Jarek Kurnitski ning Targo Kalamees. Mis on haige maja sündroom ja kuidas seda mõjutab hoone sisekliima, selgitab TTÜ teadlane Hendrik Voll. Saatejuht on Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootja Vesilind OÜ.