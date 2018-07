Uudishimu tippkeskus, 14/16 (Eesti 2017)

Ilma nendeta ei tööta isesõitev auto, ei lähe nutika tänava valgus põlema ega toimi lõpuks ka asjade internet. Mis need on? Märksõna on andurid. Andurid teevad tänapäeval võimalikuks meid ümbritsevast keskkonnast saada infot, mida me teravaimagi silmaga ei näe ega kikkis kõrvaga kuule. Näeme milliseid nutika maailma lahendusi töötavad välja eesti teadlased. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.