Uudishimu tippkeskus, 13/16

Tänapäeval on võimalik teha kõike täpsemalt ja tõhusamalt. Masinale pole mingi probleem 3D printeriga välja trükkida keerukas metallosa. Aga mis siis, kui sooviksime 3D printimisega saada endale mõnd uut kehaosa, näiteks puusaliigest? Tallinna tehnikaülikooli teadlased ütlevad, et see pole mingi probleem. Märksõnadeks on siin komposiitmaterjalid ja 3D printimine.