Uudishimu tippkeskus, 5/16 (Eesti 2017)

Silmaga nähtamatud nanoosakesed on meie toidus, õhus ja kosmeetikas. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi teadlane Olesja Bondarenko räägib, milline mõju on nanoosakestel meie organismile. Tema kolleeg Liis Seinberg aga näitab, kuidas nanoosakestest on abi meie keha sisemusest pildi tegemisel. Tartu ülikooli teadlased Sergei Vlassov ja Sven Lange räägivad nanoosakeste uurimisest ning koostööst ettevõtetega. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootja Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel