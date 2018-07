Selle hooaja viimases saates on Briti aianduslegend Alan ja tema meeskond Lõuna-Yorkshire’is Bluebell Woodsi laste hospiitsis rajamas meelirahustavat paika lastevanematele, kes on kaotanud parandamatu haiguse tõttu oma lapse. Alan rajab koos abiliste ja vabatahtlikega reljeefse kunstmaastiku, kust ei puudu ka elu rõõmsamat poolt peegeldavad värvikad lilled.

