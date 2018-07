Unistuste aiad 3, 2/8 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2013)

Kahe lapse ema Suzi Sola 12-aastasel pojal Isaacil diagnoositi viie aasta eest raske haigus. Poiss vajab ööpäevaringset hooldusabi, tema elu piirdub voodi ja ratastooliga. Alan saadab perekonna mõneks ajaks eemale, et anda koos oma heade abilistega noorele perele võimalus natukenegi elust rõõmu tunda ja veeta aega oma aias. Eeskujuks on aed Chelmsfordis, mis on kujundatud Kariibi mere rannikut silmas pidades. Ka selles saates antakse näpunäiteid taimede valiku ja nutikate rajamisvõtete kohta.

