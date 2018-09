Unistuste aiad 3, 7/8 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2013)

Sel nädalal ootab Alanit ja tema abilisi ees tibatilluke aed, seni väikseim, millega nad kokku on puutunud. Webbside noore pere kahel lapsel on pärilik haigus – akromatopsia ehk täielik värvipimedus –, mistõttu nende maailmast puuduvad värvid, välja arvatud halli tooni sajad varjundid.

Ühtlasi on päikesevalgus nende jaoks liiga ere ja nad peavad kandma spetsiaalseid prille. Kuna kogu aeg ja energia kuluvad laste eest hoolitsemisele, on pere aed jäänud unarusse. Künklik maapind pole väikelaste jaoks, kasvuhoone on lagunenud. Uus aed peab olema täies ulatuses varjukas ja selleks tuleb ehitada suurim varikäik, mida meeskond seni on teinud. Kuidas valida ja kuhu istutada sellisel juhul taimi, selgub saates.