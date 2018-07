Tõelise sõjamehena sooviks ta oma aeda ülimat korda, mille Alan saavutab ainult sirgeid jooni ja puhtaid toone kasutades. Kolmele lapsele on vaja oma mängumaad ja ainuke tütar saab endale unistuste muinasjutumajakese. Aiast ei puudu ka köögiviljanurk, kuhu on kujundatud eri värvi taimedest Iani rügemendi embleem. Kuid kõik hoiavad hinge kinni, kui tänavalt tõstetakse hiigelkraanaga üle maja katuse mullivann, kus Ian saab hakata oma tervist mõnevõrra parandama.

Sel nädalal tuleb Alan koos oma meeskonnaga appi ühele Norwichi perekonnale, kes on kolinud uude, kuid räämas ja mahajäetud aiaga kodusse. Kolmelapseline perekond ei leia jõudu ja vahendeid, et seda meelepäraseks ajaveetmise ning mängupaigaks teha, sest pereisa, sõjaväelane Ian sai Afganistanis isetehtud maamiini läbi üliraskelt haavata. Ta viibib rehabilitatsiooniravil ega saa ilmselt kunagi füüsilist pingutust nõudvaid töid teha ega ka armeeteenistusse naasta.

Unistuste aiad 2, 5/6 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2012) (Foto: Pressimaterjalid)

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel