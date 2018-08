Unistuste aiad 3, 4/8 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2013)

Seekord on Alan ja tema ustav meeskond Gloucestershire’is, et rajada aeda kahe lapse emale Kathy Masonile, kes on kogu oma elu pühendanud teiste abistamisele. Ta on viimased 18 aastat hooldanud oma venda, kes jäi ränga liiklusõnnetuse tagajärjel invaliidiks. Aednike-haljastajate seltskond on taas silmitsi keeruka ülesandega. Liiati peavad nad Alani plaanikohast metsaaeda rajama tormirajus ja rahesajus. Aia põhielemendiks saab suvemajake, kus Kathy saaks olla omaette ja nautida lilli ning põõsaid.