Unistuste aiad 3, 3/8 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2013)

Sel nädalal aitab Alan koos oma kolleegidega teha vaatamis- ja olemiskõlblikuks üht Lõuna-Londoni lohakile jäetud aeda, mille omanikuks on kroonilist artriiti põdev Carol Nwosu, kel on kaks last, kellest üks põeb sirprakulist aneemiat. Hoolimata kannatustest on Carol pühendunud sirprakulist aneemiat põdevate laste heategevusürituste korraldamisele ning komisjon on leidnud, et nende pere väärib abi. Tibatilluke aed muudetakse visuaalselt suuremaks diagonaaljoonte ja eri tasapindade abil.