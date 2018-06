Unistuste aiad 2, 1/6 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2012) (Foto: Pressimaterjalid)

Briti, võiks öelda, et üks maailma tuntumaid aiandusasjatundjaid Alan Titchmarsh on Eesti televaataja jaoks tagasi! Selles sarjas aitab Alan koos oma usaldusväärsete ametikaaslastega eriliste ja abi vajavate inimeste räämas aedu kauniks muuta. Nende aiad on küll kunagi olnud kujundatud ja hooldatud, kuid haigused või õnnetused on neilt jõu röövinud ning võimaluse oma aeda järje peal hoida. Igas osas luuakse täiesti uus keskkond, kuid malli võetakse juba olemasolevatest iluaedadest.