Unistuste aiad 3, 6/8 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2013)

Seekord läheb Alan Titchmarsh koos oma aednikest abilistega muutma üht kõledat ja ebasõbralikku aeda lindude-liblikate paradiisiks. Haigus on aheldanud muidu energilise Rhyanne Nixoni ratastooli. Vastutulelik daam on koos oma perega kolinud suvemajakesse, kus on ka suur vaateplatvorm, kuid kuhu ta ei saa omal jõul minna.

