Üks tegu: Leivategu (ETV 2007)

Leivategu pole just lillepidu ja kodust leiba tehakse tänapäeval vähe. Ometi püsib leivaarmastus inimestes, kes on näinud, kuidas leivategu käib. Kes on saanud leivatainast katsuda, ahjus kerkiva pätsi lõhna sisse hingata, on saanud tunda seda valusalt mõnusat vaeva, mis leivateoga kaasas käib. On tundnud, milline mõnu on lüüa hambad paksu, võist tilkuva ahjusooja leivakääru sisse. Teksti autor on Grethe Rõõm, teksti loeb Merle Jääger.