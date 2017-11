Üks tegu: Mängimine (ETV 2007)

Saate teksti autor Olavi Ruitlane mõtiskleb, et inimese sisse, ükskõik kas siis suure või väikese sisse, on programmeeritud selline asi, et kui tal midagi kaotada pole, siis kaotab mäng ise küllaltki kiiresti oma võlu. Ka siis, kui asju, millega mängida, liiga palju saab. Võrukeelset teksti loeb Riho Kütsar.